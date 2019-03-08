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الجمعة 08/مارس/2019 - 12:40 م

أحمد السقا يروج لمسلسله الجديد بـ"إحنا الصعايدة نار قايدة مبتطفيش"

أحمد السقا
أحمد السقا
محمد مجدي
dostor.org/2544823

كشفت الجهة المنتجة لمسلسل الفنان أحمد السقا الجديد "ولد الغلابة"، عن أول صورة من كواليس العمل المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وظهر "السقا"، خلال الصورة التى نشرتها شركة صادق الصباح المنتجة للعمل عبر صفحتها بموقع "الفيسبوك"، مرتديًا ملابس أشبه بملابس السجن، وتم التعليق على الصورة بعبارة "إحنا الصعايدة نار قايدة مبتطفيش".

"ولد الغلابة"، من بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومى عمر وإنجى المقدم وهبة مجدى وإدوارد وكريم عفيفى وصفاء الطوخى، وفايق عزب، وهادى الجيار، وريم سامى، وعفاف رشاد.

أحمد السقا يروج لمسلسله الجديد بـ"إحنا الصعايدة نار قايدة مبتطفيش"
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