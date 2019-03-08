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رياضة
الجمعة 08/مارس/2019 - 12:33 م

وزير الرياضة يبحث آخر الاستعدادات لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
أ ش أ
dostor.org/2544815

بحث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، آخر الاستعدادات لبطولة الأمم الأفريقية رقم 32، مع الكابتن محمد فضل مدير البطولة.

وتطرق اللقاء إلى العديد من النقاط الهامة، منها الموقف النهائي لما تم من تطوير الاستادات المستضيفة لفعاليات البطولة، والمنظومة الإلكترونية الخاصة بتذاكر حضور المباريات، وكذلك عمل اللجان المختلفة ودورها قبل وأثناء وبعد البطولة.

وناقش الدكتور أشرف صبحي، مع المغربي "إدريسي أكي" رئيس شركة "Lagardère" الراعية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم سبل تطوير التعاون، لجذب أكبر عدد من الرعاه، ودعم البطولة بما يليق بإسم وسمعة مصرعالميا.

وفي هذا الصدد، أكد "صبحي" أن تنظيم البطولة سوف يكون مختلفا وسيتناسب مع اسم وحضارة مصر في العالم، مؤكدًا أن العمل جار على قدم وساق للانتهاء من كافة الاستادات وفقا للمواعيد المحددة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن مصر تستضيف بطولة الأمم الأفريقية رقم 32 والمقرر إقامتها في يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا أفريقيا، يمثلون 6 مجموعات، تستضيفهم مدن القاهرة، الإسكندرية، السويس، والإسماعيلية.

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