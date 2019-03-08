شوقي غريب: أشكر مدربي الدوري على تجهيز لاعبي المنتخب الأوليمبي

وجه شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، الشكر لكل المديرين الفنيين بالدوري الممتاز على التعاون مع الجهاز الفني وتجهيز لاعبي المنتخب الفترة الأخيرة.



وقال غريب - في تصريح اليوم الجمعة- إن الاستعداد لمباراة مالاوي الودية المقرر لها اليوم استغرق 48 ساعة فقط، كما أن هناك عددا من اللاعبين خاض مباراة الاتحاد والإنتاج الحربي قبيل المباراة بيوم واحد.



وأضاف أن منتخب مالاوي مميز ويضم عناصر جيدة ودخل في معسكر مغلق ببلجيكا الفترة الماضية؛ استعدادا لمواجهة زامبيا، وستكون المواجهة اليوم مفيدة فنيا للفريقين.