ارتفاع حصيلة هجوم كابول إلى 11 قتيلا

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي في بيان، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة القتلى جراء هجوم بقذائف هاون استهدف تجمعا سياسيا في غرب كابول إلى 11 شخصا.



ووفقا للبيان، أصيب 95 آخرون في الهجوم الذي استهدف مراسم تأبين، وألقى البيان باللوم في تنفيذ الهجوم على مسلحي طالبان، رغم أن تنظيم الدولة "داعش" أعلن مسئوليته عنه بالفعل أمس الخميس.



ولم تعلق طالبان بعد على الهجوم، ووقع الهجوم في منطقة داشت أي بارشي غربي كابول، حيث توجد أغلبية من أقلية "الهزارة".



وكان سياسيون ومواطنون احتشدوا هناك لإحياء ذكرى وفاة عبدالعلي مزاري الذي كان يتزعم حزب الوحدة الإسلامي فى أفغانستان، وقتله مسلحو طالبان عام 1995.



وقال نائب وزير الداخلية كوشال سادات على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إنه جرى إلقاء القبض على شخص له صلة بالهجوم، كما تم تطويق المجمع الذي تم إطلاق القذائف منه.



وكان من بين الحاضرين في مراسم التأبين الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي والرئيس التنفيذي لأفغانستان عبدالله عبدالله، وكذلك مستشار الأمن الوطني السابق، المرشح الرئاسي حنيف أتمار.



وأصيب لطيف بدرام، وهو مرشح رئاسي آخر، ولكن حالته ليست خطيرة، حسب منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وقال حنيف أتمار عبر "فيسبوك"، إنه لم يصب ولكن ثمانية من حراسه أصيبوا، ودان الرئيس الأفغاني أشرف غني الهجوم.



واستهدف تنظيم داعش أفراد أقلية "الهزارة" بشكل متكرر، منذ ظهور مسلحي التنظيم في أفغانستان بداية عام 2015، ويتهم التنظيم الإرهابي أقلية "الهزارة" بـ"الهرطقة".