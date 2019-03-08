البابا تواضروس يلتقى كهنة وسط القاهره وزوجاتهم

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كهنة كنائس قطاع وسط القاهرة وزوجاتهم، بحضورالأنبا رافائيل الأسقف العام للقطاع، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



وألقى البابا تواضروس خلال لقائه مع الكهنة وزوجاتهم كلمة تحت عنوان "ادخل إلى مخدعك"، واضعًا 6 بنود لقياس الحياة الروحية حتى لا تسرق أيام العمر والوقت والحياة حتى تصبح مبادئ حية علي الدوام.



ولخص البابا الـ بنود قائلًا لابد أن يكون للإنسان "قلب طاهر، نفس مستنيرة، ووجه غير مخزى، قراءات فى الكتب الروحية وايمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت».



وختم البابا تواضروس نصائحه للكهنة قائلًا: "لابد ان نعطى للجميع طاقة ايجابية، والحياة مع المسيح لا تعرف المستحيل، فاهتموا بفترة الخلوة ولا تدعوا فترة الصوم تعبر دون امتلاء".



يأتي لقاء قداسة البابا بكهنة "وسط القاهرة" في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها منذ مطلع العام الجاري مع كهنة القطاعات الرعوية بالإسكندرية والقاهرة حيث التقى - حتى الآن - بكهنة الإسكندرية بقطاعاتها الرعوية الأربعة في يناير الماضي بينما التقى مؤخرًا بكهنة قطاعات ألماظة وعزبة الهجانة وشرق مدينة نصر، حدائق القبة والعباسية والوايلي، ومصر الجديدة.



