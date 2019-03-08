"المرور" تدفع بسيارات الإغاثة والانتشار السريع على الطرق الكبرى

دفعت اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى، مدير إدارة المرور، بالخدمات والمساعدات الفنية على الطرق السريعة، تجنبًا لارتكاب الحوادث ودفعت بسيارات الإغاثة بالطرق المؤدية للإقليمي، لمتابعة سير النقل مع تأمين الطريق.



بالإضافة إلى وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المخالفات المرورية، ونصب الرادار لضبط المتجاوزين فى السرعة المقررة التى قد تعرض المواطنين للخطر.



كما انتشرت سيارات الانتشار السريع لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل على الطريق الإقليمى، علاوة على تمركزها بالطريق الدائرى تعزيزًا للخدمات الأمنية والمرورية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفي القرار بحزم، وأهابت إدارة المرور بقائدي السيارات الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة وبقواعد وآداب المرور والإرشادات.