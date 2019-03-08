نائب وزير الزراعة: لم تظهر إصابات جديدة بفيروس "H5N2"

أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، عدم ظهور حالات جديدة مصابة بفيروس إنفلونزا الطيور (H5n2)، مشيرة إلى أن الحالة انحسرت في مزرعة البط التي تم ضبط حالة الإصابة بها.



وقالت "محرز"، اليوم الجمعة، إن الحالة التي تم رصدها كانت في إحدى مزارع البط التي لم تطبق أبعاد الأمان الحيوي، مؤكدة أنه تم التخلص من حالة الإصابة وإعدام المخلفات الناتجة عنها بشكل آمن وتطهير المزرعة بشكل كامل تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.



وأضافت أن الفرق البيطرية قامت بمسح كامل لمساحة دائرة قطرها 9 كيلومترات، والتي غطت 7 قرى محيطة بمنطقة بؤرة الإصابة.



وأوضحت نائب وزير الزراعة أن الوزارة تتخذ كل التدابير اللازمة لمواجهة أي عارض أو أمراض قد تؤثر على الإنتاج من الطيور، مشيرة إلى أن كل الأمصال الخاصة بفيروس (H5n2) متوفرة في هيئة المصل واللقاح.



وأشارت إلى أن هيئة الخدمات البيطرية ترصد كل شيء خاص بظهور هذه "العترة" الجديدة من فيروس إنفلونزا الطيور، موضحة أنه يتم عمل التقصي على كل المزارع المحيطة بالمزرعة التي ظهرت فيها حالة الإصابة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصين الطيور غير المصابة.



يذكر أنه من الوارد ظهور حالات عارضة لبعض (العترات) التي تم اكتشافها ولا تعاود الظهور مرة أخرى، وهذا ينطبق على (العترة) المستحدثة (H5n2) لعدم ظهور إصابات أخرى منذ اكتشافها ما يؤكد أنها كانت حالة عارضة، حسبما يؤكد المختصون بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.