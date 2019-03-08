سقوط أخطر تاجر "حشيش" في عرب غنيم بحلوان

ألقت مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم هاني أبوعلم، القبض على أخطر تاجر حشيش بمنطقة عرب غنيم، دائرة القسم، وعثر بحوزته على كمية من الحشيش وزنت 2500 جرام.



وكشفت التحريات، التي أجراها النقيب أحمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، عن قيام المدعو "جمعة.ح"، وشهرته "أبوجمعة"، 42 سنة، عاطل، ومقيم بشارع طنطاوي عرب غنيم فى حلوان، والسابق ضبطه واتهامه في 4 قضايا، آخرها رقم 56047 لسنة 2010 حلوان مخدرات، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض على المتهم حال تواجده بنطاق محل سكنه وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الحشيش وزنت 2500 جرام.



وبمواجهته أمام العميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4839 لسنة 2019، وتباشر النيابة التحقيقات.





