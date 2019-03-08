مورينو يشيد بـ"سولسكاير" بعد تأهل اليونايتد لربع نهائي أبطال أوروبا

أشاد المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو بالمدير الفني النرويجي لفريق مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير الذي تولى المسئولية بعد الإطاحة به لسوء النتائج؛ وذلك بعد تأهل الفريق لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وحقق مانشستر يونايتد المعجزة بالتأهل لدور الثمانية في مباراة مثيرة انتصر خلالها على مضيفه الباريسي بنتيجة (3-1) الأربعاء الماضي على ملعب حديقة الأمراء، معوضًا خسارته على أرضه بثنائية نظيفة.



وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة مانشستر إيفينينج نيوز "أعتقد أن تأهل مانشستر يونايتد وأياكس كان استثنائيًا، إذا كانت المسئولية في النتائج السيئة تقع على المدربين، فإن النتائج الإيجابية أيضًا تذهب لهم".