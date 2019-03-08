جمال شعبان يوجه رسالة للعاملين فى "معهد القلب"

وجّه الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، رسالة للعاملين فى المعهد بشأن الوقفة الاحتجاجية التى أعلنوا عن تنظيمها احتجاجًا على قرار إقالته.



وقال شعبان: أشكركم على مشاعركم الطيبة، ولكن رجاء أن تتحول تلك الوقفة إلى مظاهرة في حب مصر وفي خدمة المريض، اجعلوها مظاهرة في غرف العمليات وتخفيف ألم المرضى، كما عهدتكم، وعلى يقين أنكم تعشقون وطنكم.. الوطن الآن بحاجة إلى مجهودنا جميعًا.



وأضاف: نحن أطباء وعاملون في المجال الطبي، اختصنا المولي عز وجل أن نكون أداة لتخفيف آلام المرضى، وهذا تكليف إلهي نفخر به، لذا أرجو أن تتحول تلك الوقفة لغرف العمليات والطوارئ بتحقيق أعلى نسبة عمليات.



وتابع: الساعة التي تقفون فيها لجمال شعبان هناك مريض بحاجة إليكم أكثر مني، هناك وطن ينادي علينا جميعا، جمال شخص ولكن هناك وطن، وأعدكم بأن الحقائق ستظهر لا محالة، دمتم فخرًا للوطن وملاذًا آمنًا للمرضى.