تزايد معدلات الفقر بين النساء فى ألمانيا مقارنة بالرجال

ذكر حزب "لينكه" اليساري الألمانى المتطرف، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن النساء في ألمانيا يقعن في براثن الفقر بمعدلات أكبر من الرجال.



واستشهدت سابين زيمرمان، النائبة البرلمانية عن حزب "لينكة"، بالإحصائيات التي نشرها "يوروستات" وهو مكتب الإحصائيات التابع للاتحاد الأوروبي، والتى تشير إلى أنه في عام 2017 كان هناك 7.1 مليون امرأة في ألمانيا مهددة بالفقر مقابل 6.1 مليون رجل.



كما تشير الأرقام إلى أن ما نسبته 17.1% من النساء يواجهن الفقر بالمقارنة مع ما نسبته 15% من الرجال، ويتم تعريف الشريحة الاجتماعية المهددة بالفقر بأنها تلك التي تمتلك أقل من 60% من متوسط الدخل السائد.



وأوضحت زيمرمان أن "قضية الفقر كانت للأسف ترتبط بشكل خاص بالنساء منذ زمن طويل"، واتهمت الحكومة بالتستر على هذه القضية.



وقالت زيمرمان التي تعد خبيرة في الشئون الاجتماعية بحزب "لينكه"، إن النساء يواجهن التمييز في أماكن العمل، والناجم عن انخفاض أجورهن والعمل لبعض الوقت، حيث أدت هذه العوامل إلى انخفاض المعاشات التي تحصل عليها العاملات، ودعت الحكومة إلى اتخاذ إجراء لسد الفجوة بين الجنسين في مواقع العمل.



من جهة أخرى، ذكرت وكالة التشغيل الفيدرالية الألمانية، أن نحو 27.1% من النساء اللاتي يعملن بوظائف طوال الوقت يندرجن تحت الفئة ذات الأجور المنخفضة، مقارنة بما نسبته 16.2% من الرجال، ويتم تعريف هذه الفئة بأنها تحصل على إجمالي أجر شهري أقل من 2139 يورو (2400 دولار).



وأوضحت وكالة التشغيل أن متوسط دخل النساء نظير عملهن طوال الوقت يبلغ 2920 يورو، بينما يبلغ لدى الرجال 3372 يورو.