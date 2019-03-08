ترافيل ويكلي: ارتفاع معدلات السفر لمصر بعد تحسن صورة السلامة

أكد موقع "ترافيل ويكلي" البريطاني، أن مخاوف الإرهاب مازالت تؤثر على السياحة ومعدلات السفر العالمية.



وتابع أنه على الرغم من ذلك ارتفعت معدلات السفر لكل من مصر وتركيا بشكل كبير خلال الإثنى عشر شهرًا الماضية، مع تحسن معدلات السلامة لهذه الوجهات.



وأضاف أنه وفقًا لدراسة حديثة أن الخوف من الإرهاب مازال يؤثر على نمو السفر العالمي، فتوقعات السفر الدولي لعام 2019 أقل من العام الماضي.



وأشار إلى أن هذه الدراسة جزء من المسح السنوي الذي تجريه شركة "IPK" والتي توقعت رحلات خارجية بزيادة قدرها 4% فقط خلال العام الجاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ و5% فقط للأمريكتين، و3% لأوروبا.



وقالت الدراسة "مع الأخذ في الاعتبار تباطؤ الاقتصاد العالمي فمن المتوقع حدوث معدلات نمو أقل للسفر الدولي خلال عام 2019".



وأضافت أن السياحة الدولة قد تواجه مشكلة أخرى بخلاف الخوف من الإرهاب وهو الازدحام في بعض الوجهات وكان هذا السبب وراء تراجع عدد المسافرين لإسبانيا خلال العام الماضي.