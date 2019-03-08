المونيتور: مصر أطاحت بالحلم التركي في الشرق الأوسط.. وأنقرة الخاسر الأكبر

أكد موقع "المونيتور" الأمريكي أن تحسن العلاقات التركية المصرية أمر غير وارد في القريب العاجل، خصوصًا بعد تنفيذ مصر حكم الإعدام في 9 من المتهمين بقتل النائب العام المستشار هشام بركات وتأييد قادة الاتحاد الأوروبي للقرار.



وتابع أن معظم التقرير تشير إلى أن المتهمين كانوا ينتمون لجماعة الإخوان التي على صلة وثيقة بحزب العدالة والتنمية التابع للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وأوضح الموقع أن ما زاد الأمر سوءًا هو قمة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية التي عقدت في مدينة شرم الشيخ بعد يوم واحد من تصريحات أردوغان التي استنكر فيها ما يحدث في مصر وهو ما زاد من غضب أنقرة.



وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء الغضب التركي يعود إلى أن أنقرة كانت واثقة من أن علاقاتها من جماعة الإخوان ستضمن دخولها إلى منطقة الشرق الأوسط كقوة جديدة وتجديد أحلامها بالسيطرة على المنطقة من خلال الإطاحة بالأنظمة العربية واستبدالها بالحكومات الإسلامية.



وأضاف الموقع أنه ليس من الواضح ما الذي اكتسبته تركيا من سياستها الحالية في دعم الإخوان ومعاداة العرب ولكن الواضح هو ما فقدته بسبب افتراضتها الخاطئة.



وأشار إلى أن الأحلام التركية في المنطقة انهارت بعد ما حدث في مصر من الإطاحة بالحكم الإخواني عام 2012، حيث استثمرت أنقرة معظم توقعاتها الإقليمية في مصر، إلا أن الأخيرة أطاحت بكافة هذه التوقعات وانهت الحلم التركي في المنطقة ووجهت مصر لها الضربة الأولى وكانت الضربة الثانية بالدعم العربي الكبير الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي خصوصًا من الدول العربية، وكان حظر الإخوان واعتبارها منظمة إرهابية من قبل عدد كبير من الدول العربية بمثابة الضربة الثالثة.



وأكد الموقع أن مفاهيم تركيا الخاطئة ودعمها للإخوان جعلها أثر عزلة في الشرق الأوسط، وجعلها مركز اتهام بدعم الإرهاب، ففي ظل مواجهة أردوغان لهذا السيل من الأزمات والانعزال عن العالم فإن مصر تحرز تقدم دولي كبير وكانت نتيجته استضافة القمة الأوروبية العربية، بالإضافة إلى تحالفات الغاز القوية في منطقة شرقي البحر الأبيض المتوسط.



وقال عدد من الدبلوماسيين الأتراك إن ما تفعله أنقره مع القاهرة يعمل ضد المصالح التركية في الشرق الأوسط، خصوصًا وأن أردوغان استنكر عمليات الإعدام في مصر في ظل تعهده بتنفيذ أحكام مماثله لمعارضيه، كما أنها تفقد مكانتها التاريخية ونفوذها في المنطقة بسبب عدائها لمصر.



وقال إيلتر توران أستاذ العلوم السياسية في جامعة بأسطنبول إن مصر منعت الحلم التركي في الشرق الأوسط، ولم يستطع أردوغان التعامل مع هذا الأمر.



وأضاف أن توتر العلاقات مع مصر تسبب في خسارة اقتصادية لتركيا والتأثير السلبي للعلاقات التركية العربية بشكل عام.