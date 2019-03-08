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مصر
الجمعة 08/مارس/2019 - 11:26 ص

وزيرة الهجرة تلتقي 95 أستاذًا مصريًا بجامعة "بيروت العربية"

صورة من الحدث
صورة من الحدث
وفاء علي
dostor.org/2544750

عقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء مع 95 أستاذا من الأساتذة المصريين بجامعة "بيروت العربية" في لبنان، وذلك بحضور السفير نزيه النجاري سفير مصر ببيروت، والنائبة سوزي ناشد عضو مجلس النواب، والدكتور عمرو العدوي رئيس جامعة بيروت العربية وأحد الخبراء المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم".

وشهد اللقاء، الذي عقد بقاعة جمال عبدالناصر بالجامعة، استعراض جهود وزارة الهجرة في التواصل مع المصريين بالخارج، سواء عبر صفحات الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي والمجلة الإلكترونية التي تصدر عن الوزارة، والخط الساخن والبريد الإلكتروني لتلقي شكاوى المصريين بالخارج.

كما تم التطرق إلى التحضيرات الجارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار"، والمؤتمر الخاص بالكيانات المصرية بالخارج، حيث أكدت السفيرة أن المصري بالخارج له دور مهم جدا في الترويج للدولة المصرية وعامل مؤثر جدا في ذلك بكل فئات المصريين بالخارج بداية من العامل البسيط إلى العلماء والخبراء، بالإضافة إلى المرأة العاملة في الخارج، فكل هؤلاء يستطيعون الترويج لوطنهم الأم من خلال التعامل الجيد مع الآخرين وإعطاء صورة جيدة لمصر.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم دور وزارة الهجرة مع الوزارات الأخرى لتوصيل رسائل المصريين بالخارج، وكيف عادت الثقة بين المصري والعالم بالخارج وبين وطنه وحكومته بعد رجوع وزارة الهجرة، والمتابعة الدقيقة لنتائج مؤتمرات "مصر تستطيع" ومراجعة كافة أفكارهم وآرائهم والتعاون مع الوزارات المعنية لتنفيذها، وهذا يعطي ثقة للخبير والعالم المصري بأن مصر الجديدة فعلا جديدة بكل شىء، مؤكدة أن هذه تكليفات القيادة السياسية بالتواصل وتلبية الاحتياجات والاستفادة أيضا من الخبرات المصرية حول العالم.

كما تم استعراض دور الوزارة في الاهتمام بأبناء الجيلين الثاني والثالث وربطهم بالوطن ودور المصريين بالخارج في عملية التنمية بالدولة المصرية، ولفتت وزيرة الهجرة في هذا الصدد إلى أن مساهمة المصري بالخارج في كافة المبادرات الاجتماعية وتدريب الأطباء المصريين، وغيرها من المبادرات، نابعة من إيمانه بدوره تجاه وطنه.

وفي ختام اللقاء، قامت جامعة بيروت العربية بمنح السفيرة نبيلة مكرم درع الجامعة تقديرا لجهودها في التواصل مع المصريين بالخارج وربطهم بمصر.

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