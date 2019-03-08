زيادة مبيعات قطاع أعمال البناء فى ألمانيا للعام السادس

كشف المكتب الاتحادي الألماني للإحصاء عن زيادة حجم المبيعات في قطاع أعمال البناء بنسبة 8%

خلال العام الماضي، ليشهد بذلك زيادة للعام السادس على التوالي.



وأوضح المكتب في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا، اليوم الجمعة، أن استمرار الطفرة العقارية والتوسع في شبكات وسائل النقل يسهم في توافر صفقات جيدة في قطاع البناء.



وأشار المكتب إلى أن جميع فروع الاقتصاد التابعة لقطاع البناء سجلت زيادة، لافتا إلى أنه كان هناك نمو قوي بصفة خاصة في قطاع الهندسة المدنية.



وأضاف المكتب، أن عدد العاملين بقطاع البناء زاد العام الماضي بنسبة إجمالية تبلغ 2.5%.



وتتوقع الرابطة الرئيسة لقطاع أعمال البناء في ألمانيا زيادة المبيعات أيضًا في عام 2019.