ارتفاع العقود الآجلة للغاز الطبيعي 0.70%

ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بتداولات اليوم الجمعة، وبحسب بورصة نيويورك التجارية تمت تجارة العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أبريل على 2.886 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مرتفعًا بنسبة 0.70%.



كما تمت المتاجرة مسبقًا على جلسة ارتفاع 2.892 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، والغاز الطبيعي قد يجد نقاط الدعم على 2.812 دولار والمقاومة على 2.896 دولار.



وهبط عقود مؤشر الدولار،الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.22% للمتاجرة به على USD97.417.



في الوقت نفسه على نايمكس هبط سعر النفط الخام لشهر ابريل بنسبة 1.08% لتتم المتاجرة به على 56.05 دولار للبرميل بينما هبط سعر زيت التدفئة لشهر ابريل بنسبة 1.13% لتتم المتاجرة به على 1.9899 دولار للغالون الواحد.

