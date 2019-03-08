الاسهم الأوربيه تسجل أعلى هبوط من ديسمبر

اتجهت الأسهم الأوروبية إلى تسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ ديسمبر اليوم الجمعة، مواصلة خسائرها مع تعرض السوق لضغوط جراء بيانات تجارية ضعيفة من الصين وانخفاض الطلبيات الصناعية في ألمانيا، مما يؤكد تباطؤا حادا في الاقتصاد العالمي.



وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% ليتجه إلى تسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ 21 ديسمبر

عندما شهدت الأسواق العالمية موجة بيع كثيف.



وقادت أسهم بنوك منطقة اليورو الهبوط اليوم الخميس عندما خفّض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو واستبعد رفع أسعار الفائدة، وعاودت الهبوط اليوم الجمعة.



وهبط مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.4% وقطاع السيارات 1.6% بعد أن أعلنت الصين أكبر هبوط في الصادرات خلال ثلاث سنوات، بينما هبطت الطلبيات الصناعية الألمانية على غير المتوقع، وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.6%.

