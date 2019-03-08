تراجع الأسهم الصينية بأكبر وتيرة في 2019 بعد بيانات سلبية

هبطت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، بأكبر وتيرة منذ 4 أشهر، وذلك تزامنًا مع إفصاح بيانات تجارية سلبية.



وبنهاية تعاملات اليوم تراجع مؤشر "شنغهاي" المركب بنحو 4.4%، وهي أكبر وتيرة منذ 4 أشهر إلى مستوى 2969.9 نقطة.



وأغلق المؤشر بذلك أدنى مستوى 3000 نقطة الذي وصل إليه في الأسبوع الجاري للمرة الأولى منذ يونيو الماضي.



كما تراجع مؤشر "سي.إس.أي 3000" بنسبة 0.4% عند مستوى 3657.6 نقطة.



وكانت بيانات اقتصادية أظهرت اليوم أن صادرات بكين تراجعت بنسبة 20.7% في شهر فبراير الماضي، بعد أن شهدت ارتفاعًا بنسبة 9.1% في يناير السابق له.



ووصل فائض الميزان التجاري إلى الصين عند مستوى 4.12 مليار دولار، وهو مستوى أقل بشكل كبير من المتوقع عند 26.38 مليار دولار.



وسجلت أسهم بعض الشركات تراجعًا كبير في الأداء، فانخفض سهم شركة التأمين على حياة الأفراد "بيبول إنشورنس كومبوني" بنحو 5% بعد أن هبط السهم بنسبة 10% أثناء الجلسة.



وهبط اليوان الصيني أمام الدولار بنحو 0.1% إلى 6.7229 يوان.