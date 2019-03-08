وزير الزراعة يتلقى تقريرًا حول أعمال الهيئة العامة للإصلاح

تلقى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور حسن الفولى مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حول أعمال الهيئة وما تم إنجازه من تكليفات ومهام خلال فبراير الماضي.



وأوضح مدير الهيئة في تقريره أنه تم خلال فبراير الماضي تحقيق إيرادات بلغت حوالي 44 مليونا و500 ألف جنيه، وإنهاء إجراءات 50 عقدا نهائيا موثقا من خلال الشهر العقارى بعدد من المحافظات لتسميلها للمنتفعين، فضلا عن الإعداد لتوفير المستلزمات والسلع الغذائية من إنتاج جمعيات الإصلاح الزراعي، وإنشاء عدد 5 شوادر بمحافظات المنيا والفيوم والجيزة والدقهلية والبحيرة لطرح السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.



وأشار إلى أنه تم عقد لقاء مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبحضور أسامة الشاذلى المستشار القانوني لوزارة الزراعة، لحسم الموافقة على مشروعات النفع العام والتى تصل إلى حوالي 28 مشروع نفع عام، تم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الهيئة، بخلاف عدد من المشروعات جار اتخاذ إجراءات الموافقة عليها استجابة لطلبات المحافظة، لافتا إلى أنه تم أيضا المرور على مساحة 83 فدانًا بالشرقية ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمسلمة لقطاع الإنتاج التابع لمركز البحوث الزراعية للوقوف على الزراعات القائمة وحالتها بجانب مشروعات الإنتاج الحيواني القائمة بها.



وأضاف أنه تم ايضا استقبال عدد من أعضاء مجلس النواب عن الشرقية، وتم إبلاغهم بأنه جار دارسة تقنين وضع اليد لبعض الحالات المطلوبة على أراضى ولاية الهيئة، فضلا عن الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين أملاك الدولة الخاصة بالإصلاح الزراعى وأملاك الدولة بالشرقية، لقيام المحافظة بحصر وربط وتحصيل والحجز الإدارى لأراضى ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من خلال أملاك الدولة بالمحافظة.



وفي سياق متصل؛ أكد مدير الهيئة أن مجلس إدارة الهيئة في جلسته الأخيرة وافق على عدد 3 مشروعات نفع عام، واعتماد جلستين مزاد علني بعدد من المحافظات، فضلًا عن الموافقة على فسخ علاقه إيجارية لمخالفة الغرض بيع هذه المساحة من خلال المزايدة العلنية بالجلسه رقم 286 المعقودة بتاريخ 1822019، مشيرا إلى أنه تم الاستجابة لتنفيذ قرار الجمعية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بخصوص ضرورة تحصيل مستحقات أملاك الدولة الخاصة (ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى) التى تم تحصيلها سابقا وتوريدها بحساب الهيئة بوزارة المالية.