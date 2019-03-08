"معيط" يشيد بدور العاملين بوزارة المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة ال؟إدارية الجديدة، إن فوزه بجائزة أفضل وزير مالية لعام2019 عن قارة إفريقيا جاء نتاج عمل جماعي تكاتف فيه جميع العاملين بإدارات الوزارة على مدار السنوات الماضية.



كما أشاد وزير المالية بدور الإعلام خلال الفترة الماضية في التوعية وتوصيل المعلومات لكافة أفراد الشعب.



جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة المالية، على رأسهم سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، والدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية، وأحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية.