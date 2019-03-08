ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم غرب كابول أمس إلى 11 قتيلا و95 جريحا

أكدت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الذي استهدف تجمعا لساسة أفغان والمئات من مؤيديهم غربي العاصمة كابول أمس إلى 11 قتيلا.



ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية نصرت رحيمي قوله إن ثلاث سيدات من بين قتلى الهجوم، مضيفا أن 95 شخصا آخرين، بينهم 12 امرأة، أصيبوا بجروح جراء الهجوم.



وأشار إلى أن التحقيقات الأولية تظهر أن الهجوم نفذته حركة طالبان، وذلك على الرغم من تبني تنظيم "داعش" الإرهابي المسؤولية، مضيفا أنه تم اعتقال مشتبه به على صلة بالحادث.



ووقع الهجوم أمس في حوالي الساعة 12 ظهرا "بالتوقيت المحلي" أثناء قيام الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبد الله عبد الله بإلقاء خطاب خلال احتفالية لإحياء الذكرى السنوية الـ24 لوفاة "عبد العلي مزاري" زعيم حزب الوحدة الإسلامي الذي قتل على يد مسلحي طالبان عام 1995.