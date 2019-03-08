إزالة 40 مبنى مخالف بالشرابية والخليفة

نفذت أجهزة الأحياء بمحافظة القاهرة؛ بالتنسيق مع شرطة المرافق، قرارات إزالة لـ 40 مبنى، يشكلون خطورة بأحياء الشرابية والخليفة، بالإضافة لإزالة مبانٍ أخرى مخالفة وبدون ترخيص، وإزالات لمبانٍ في المهد، ورفع إعلانات مخالفة.



وأكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال؛ في تصريحات اليوم الجمعة، أنه تم خلال الأسبوع الماضي التصدي في المهد لخمس محاولات للبناء المخالف بأحياء شبرا وحدائق القبة والأميرية وحالتين بالمعصرة، وكذلك تم استرداد قطعة أرض وإزالة التعديات عليها بحي طرة.