الزراعة: تستكمل باقي حصص أسمدة الموسم الشتوي

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ ممثلة في الادارة المركزية لشئون المديريات، استلام باقي أسمدة الموسم الشتوي لاستكمال باقي الكميات البالغة 15% قبل حلول الموسم الصيفي بنهاية شهر مارس الجاري.



وقال الدكتور محمد يوسف؛ رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة بوزارة الزراعة، أنه منذ بداية موسم الزراعات الشتوية تم استلام 85% من المقررات السمادية بجميع الجمعيات الزراعية الثلاثة "الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح"، وجميع شركات إنتاج الاسمدة تواصل التوريد، لاستكمال حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة منذ بدء الموسم الزراعى الشتوي حتى نهاية مارس الجاري.