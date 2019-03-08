"ستولتنبرج": طالبان لن تنتصر في أرض المعركة بأفغانستان

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، إن الحلف يتواجد في أفغانستان لتهيئة الأوضاع للسلام، وتوجيه رسالة واضحة لحركة "طالبان" بأنها لن تنتصر في أرض المعركة.



وأضاف ستلوتنبرج- في تصريح خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس البولندي أندريه دودا اليوم الجمعة- أن "الناتو" يدعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام، مؤكدًا أن وجود الحلف يهدف إلى إرسال رسالة لـ "طالبان" بأنها لن تفوز على أرض المعركة إلا أن طالبان عليها أن تجلس على طاولة المفاوضات وتتوصل إلى اتفاق سياسي، حسبما نقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية.



وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى أن أي سلام مستدام ينبغي أن يتم بناؤه على الإنجازات التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة.