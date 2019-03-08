نجاح انفصال كبسولة شركة "سبيس إكس" عن محطة الفضاء الدولية

انفصلت كبسولة شركة "سبيس إكس" المصممة لنقل أفراد إلى المحطة الفضائية الدولية، بنجاح عن محطة الفضاء الدولية وبدأت في رحلة عودتها إلى الأرض.



وغردت شركة "سبيس إكس" عبر صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تأكد الإنفصال"، وذلك مع دخول المهمة غير المأهولة للكبسولة "كرو دراجون"ما يعتبر المرحلة الأصعب.



وظلت مقدمة الكبسولة مفتوحة بعد الاحتراق الأولي للمغادرة في أعقاب الانفصال عن المحطة الدولية، مع تأكيد وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" حدوث الاحتراق الثاني لصاروخها بعد ذلك بدقائق.



ومن المقرر حدوث مرحلتي احتراق إضافيتين خلال رحلة عودة "كرو دراجون" إلى الأرض.