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الجمعة 08/مارس/2019 - 10:43 ص

"رياضة البرلمان" تفتح أزمات تطوير مراكز الشباب بالمحافظات

رياضة البرلمان تفتح
عائشة حسن
dostor.org/2544717

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عددًا من الاجتماعات خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة عدة طلبات إحاطة، أبرزها الطلب بشأن عدم البدء فى تطوير وتنجيل ملعب قرية كفر الشيخ إبراهيم التابع لمركز ومدينة بنها، وآخر حول إنهاء إجراءات استئجار مساحة فضاء من هيئة الأوقاف لإقامة ملعب عليها لمركز شباب كفر غنام بالسنبلاوين.

كما تبحث اللجنة الطلب بشأن الملاعب التى تم تسليمها ولم يتم البدء فيها، والمشكلات المتعلقة بوضعية مركز شباب الزرابى بمركز بنى سويف، وعدم إنشاء سور لمجمع ملاعب نادى أبنوب الرياضى بمحافظة أسيوط، وطلب إحاطة آخر بشأن الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء ناد رياضى وملعب خماسى على الملعب الموجود خلف مدرسة صان الحجر الإعدادية لمحافظة الشرقية.

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