ارتفاع العقود الآجلة للذهب 0.22% فى تداولات اليوم

ارتفعت العقود الآجلة للذهب بتداولات اليوم الجمعة، وبحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية وتمت تجارة العقود الآجلة للذهب في أبريل على 1288.95 دولار للأونصة مرتفعًا بنسبة 0.22%.



كما تمت المتاجرة مسبقًا على جلسة ارتفاع 1289.05 دولار للأونصة، والذهب قد يجد نقاط الدعم على 1281.35 دولار والمقاومة على 1298.10 دولار.



وهبط عقود مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.14% للمتاجرة به على 97.493 دولار.



في الوقت نفسه على كومكس ارتفع سعر الفضة لشهر مايو بنسبة 0.15% لتتم المتاجرة به على 15.062 دولار للأونصة، بينما هبط سعر النحاس لشهر مايو بنسبة 0.51% لتتم المتاجرة به على 2.899 دولار للرطل.

