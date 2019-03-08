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الجمعة 08/مارس/2019 - 10:38 ص

السلطات الكمبودية تمنع مسيرة تطالب بكفالة حقوق النساء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2544714

منعت السلطات الكمبودية اليوم الجمعة، مئات المتظاهرين، الذين يطالبون بإنهاء العنف ضد المرأة، من القيام بمسيرة عبر شوارع العاصمة بنوم بنه.

وكانت منظمات النقابات العمالية والمجتمع المدني قد تعهدت، أمس الخميس، بتحدي الحظر الذي فرضه المسئولون بالعاصمة الكمبودية، وتنظيم مسيرة تأييدا لحقوق النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وتجمع قرابة 500 متظاهر معظمهم من النساء داخل الاستاد الأوليمبي بالعاصمة بنوم بنه، معتزمين القيام بمسيرة لمسافة نحو كيلومترين تصل إلى مقر مجلس الوزراء لتقديم التماس يتضمن مجموعة من المطالب، وذلك وفقا لما ذكره المنظمون.

وعندما حاول بعض المتظاهرين تخطي بوابات الاستاد دفعهم إلى الداخل عشرات من جنود الشرطة باستخدام القوة لفترة قصيرة، قبل أن يغلقوا البوابات ويسدوا الطريق المفترض أن تسلكه المسيرة، وتجمع متظاهرون آخرون على الطرق خارج بوابات الاستاد وهم يرددون الأغاني ويحملون اللافتات
والأعلام.

ويواكب اليوم الجمعة اليوم العالمي للمرأة الذي يحمل رقم 108 ويعد عطلة رسمية في كمبوديا.

وتتضمن الالتماسات التي قدمتها المنظمات، والتي تم قراءتها بصوت عال داخل الاستاد أمام ممثل عن مجلس المدينة، حماية حقوق النساء العاملات وكفالة سلامتهن، وإنشاء مراكز مجانية لرعاية الأطفال وأماكن آمنة لإيواء ضحايا العنف المنزلي.

وقال كيو تشانرا، الأمين العام لائتلاف لجان الفلاحين بكمبوديا، إن فعاليات يوم المرأة العالي كانت تجرى بعيدا عن أعين الجمهور في الماضي، مع استمرار الحكومة في التزام الصمت فيما يتعلق باهتمامات وهموم النساء.

وأضاف شانرا "إن صوتنا لا يصل إلى الجمهور"، وتابع قائلا: "إن لجان المنظمات ستواصل التحدث بصوت عال في حالة عدم استجابة الحكومة للمطالب".

وكان متحدث باسم مجلس مدينة بنوم بنه قد ذكر أمس إنه لن يسمح للمنظمات بالقيام بمسيرة "لأن هذا الفعل سيؤدي إلى تكدير النظام العام".

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