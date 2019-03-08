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اقتصاد
الجمعة 08/مارس/2019 - 10:37 ص

تراجع أسعار النفط اليوم بعد تحذيرات البنك المركزى الأوروبي

تراجع أسعار النفط
سيد ابراهيم - وكالات
dostor.org/2544713

هبطت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسط إشارات إلى مخاطر على الاقتصاد العالمي، بعد أن حذر البنك المركزي الأوروبي من استمرار الضعف، فيما أظهرت بيانات جديدة أن صادرات الصين ووارداتها هبطت الشهر الماضي.

وفي ظل تضرر الأسواق أيضًا من زيادة الإمدادت الأمريكية، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 65.78 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 52 سنتا، أو ما يعادل 0.8%، عن التسوية السابقة.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا، أو ما يعادل 0.7 %، إلى 56.25 دولار للبرميل.

وتضررت الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق عقود النفط الآجلة، من تصريحات لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي يوم الخميس قال فيها إن الاقتصاد في "فترة ضعف مستمر وانتشار للضبابية".

ويأتي الضعف الاقتصادي في أوروبا في الوقت الذي يتباطأ فيه النمو في آسيا أيضا.

وإلى الآن، ما زال الطلب على النفط مرتفعًا، خاصة في الصين، حيث ما زالت واردات الخام فوق مستوى عشرة ملايين برميل يوميا.

وفيما يتعلق بالمعروض، تتلقى الأسعار دعمًا هذا العام من تخفيضات في الإنتاج بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

لكن هذه الجهود تقوضها زيادة إنتاج الولايات المتحدة من الخام، والذي ارتفع بأكثر من مليوني برميل يوميا منذ أوائل 2018 إلى مستوى قياسي غير مسبوق بلغ 12.1 مليون برميل يوميًا.

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