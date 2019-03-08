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الجمعة 08/مارس/2019 - 10:34 ص

مسئول بالعمل السعودية: العامل الوافد شريك في تنمية المملكة

محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
dostor.org/2544711

أكد أحد مسئولي وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، خلال أحد اللقاءات، أن جميع السعوديين ينظرون إلى العامل الوافد على أنه شريك في تنمية المملكة، فضلا عن نظرة تكاد تقترب من التبجيل، فهو إما طبيب نطلب منه العلاج، أو أستاذ نطلب منه المعرفة، أو عامل عادي يقوم بمهام شاقة من أجل التنمية.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بهذا المضمون من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجده بالمملكة.

وقال عثمان رمضان، المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة، إن المسئول السعودي أكد لمديري مكاتب العمل أنهم يقومون بمهمة نبيلة وجميلة وعظيمة لأنهم يحملون موازين العدالة ويحولون دون أن يظلم عامل أو يسلب حقه ودون الإساءة إلى وافد أو إلى سمعة المملكة، مؤكدا أنهم عيون الوزارة وآذانها وسواعدها، فضلا عن الدور الكبير في صياغة القرارات.

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