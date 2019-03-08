وزيرة الهجرة تلتقي مدير الشئون الاغترابية اللبنانية لبحث التعاون

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال زيارتها إلى لبنان، فرح بري مدير الشئون الاغترابية اللبنانية، لبحث أوجه التعاون بين مصر ولبنان في مجال الهجرة والمهاجرين، بحضور السفير نزيه النجاري السفير المصري ببيروت.



وقالت السفيرة نبيلة مكرم إنه تم خلال اللقاء استعراض كيفية تعامل لبنان مع المغتربين والمهاجرين اللبنانيين، وتم استعراض ما تقوم به وزارة الهجرة من جهد للتواصل مع المصريين بالخارج والاستفادة من عقولهم وكفاءاتهم وإشراكهم في عملية التنمية على أرض وطنهم الأم.



وأضافت وزيرة الهجرة أنه تم الاتفاق، خلال اللقاء، على تبادل الخبرات والتقارب بين الدولتين والاستفادة من الخبرات اللبنانية فيما يتعلق بعقد المؤتمر السنوي الذي تقيمه لبنان للمغتربين اللبنانيين، وآليات حث المستثمرين الوطنيين للاستثمار في وطنهم، حيث إن جزءًا كبيرًا من المستثمرين في لبنان هم اللبنانيون المقيمون في الخارج، فكان لا بد وأن يتم الاستفادة من هذه التجربة خلال عمليات التحضير لمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار.



ومن جهتها، أشادت فرح بري بحرص وزارة الهجرة على التعامل مع العلماء المصريين بالخارج من خلال سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، وأيضا التعامل الرقمي للمصريين بالخارج فيما يتعلق بخدمات إدارة التجنيد وتخصيص شباك لهم بالإدارة، معربة عن تقديرها لاهتمام الوزارة بالمرأة المهاجرة والشباب المصريين من أبناء الجيل الثاني والثالث، وسرعة التواصل مع المصريين بالخارج.