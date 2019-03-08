فنزويلا ترفض طلب الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في قرارها طرد سفير ألمانيا

صادقت حكومة فنزويلا على أمر طرد السفير الألماني في كاراكاس، رافضة بذلك طلب الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في قرارها.



وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا - وفقا لقناة "فرانس 24" اليوم الجمعة - إن الدبلوماسي الألماني دانيال كرينر اعتبر شخص غير مرغوب فيه بموجب معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية "، مضيفا أن كل شيء يدل على أن مكتبه للاستشارات القانونية يحتاج إلى بعض التصحيحات.



وكانت السلطات الفنزويلية اتهمت السفير الألماني بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وأعلنته شخصا غير مرغوب فيه، وطلبت منه مغادرة البلاد "في غضون 48 ساعة".



وفي المقابل أدانت برلين طرد سفيرها، معتبرة أنه إجراء غير مفهوم، ويزيد من تعقيد الوضع ولا يساهم في إيجاد حلول.

