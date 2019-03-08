المؤشر نيكي الياباني يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع

أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة مع انحسار الإقبال على المخاطرة؛ بفعل توقعات سيئة للنمو في أوروبا وبيانات ضعيفة حول الصادرات الصينية في فبراير شباط الماضي.



وانخفض المؤشر القياسي 2% إلى 21025.56 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ 15 فبراير، وهذا هو أكبر هبوط يومي لنيكي منذ الثامن من فبراير.



وهبط المؤشر 2.7 % هذا الأسبوع، مسجلا أكبر هبوط أسبوعي منذ منتصف ديسمبر بعد أن ظل ينخفض على مدى أربعة أيام.



ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.8 % إلى 1572.44 نقطة.