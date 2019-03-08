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اقتصاد
الجمعة 08/مارس/2019 - 09:28 ص

المؤشر نيكي الياباني يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2544672

أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة مع انحسار الإقبال على المخاطرة؛ بفعل توقعات سيئة للنمو في أوروبا وبيانات ضعيفة حول الصادرات الصينية في فبراير شباط الماضي.

وانخفض المؤشر القياسي 2% إلى 21025.56 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ 15 فبراير، وهذا هو أكبر هبوط يومي لنيكي منذ الثامن من فبراير.

وهبط المؤشر 2.7 % هذا الأسبوع، مسجلا أكبر هبوط أسبوعي منذ منتصف ديسمبر بعد أن ظل ينخفض على مدى أربعة أيام.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.8 % إلى 1572.44 نقطة.

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