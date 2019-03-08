أسعار النفط تتراجع وتتجه إلى تسجيل مكاسب أسبوعية

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية قبيل إعلان بيانات منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة، ومع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.



وأعلنت الصين اليوم الجمعة، أن صادراتها في شهر فبراير الماضي انخفضت بنسبة 20.1%، بعد أن قفزت بنحو 9.1% في يناير السابق له.



وبحلول الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.6% إلى 65.92 دولار للبرميل.



وفيما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.5% عند 56.36 دولار للبرميل.



كما تلقى سوق النفط صدمة من قرارات المركزي الأوروبي المعلنة أمس والتي تفيد أن البنك بصدد تأجيل زيادة معدل الفائدة إلى نهاية العام الجاري، بعد أن كان متوقع لها أن تتم في الصيف المقبل.



وفي سياق منفصل أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الأسبوع الجاري زيادة المخزونات في الولايات المتحدة بمقدار 7.1 مليون برميل إلى 452.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 1 مارس.



ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" بيانات منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة عن الأسبوع الذي ينتهي اليوم.

