وفاة 3 أشخاص في حادث تصادم عدة سيارات بشرق ألمانيا

تسبب حادث تصادم بين عدة سيارات في مقتل ثلاثة أفراد بألمانيا، وأعلنت الشرطة صباح اليوم الجمعة، أن شخصين آخرين أصيبا جراء الحادث الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم على أحد الطرق السريعة شرقي ألمانيا.



وبحسب البيانات، اصطدمت سيارتان وشاحنتان ببعضها البعض على الطريق السريع بين مدينتي تسارينتين وفيتنبورج، وكانت إحدى الشاحنتين محملة بما يتراوح بين 600 و650 خنزيرا صغيرا.



ونفقت بعض الحيوانات جراء الحادث، كما أصيب عدد منها، وفر بعضها.ولم يتضح بعد سبب وقوع الحادث، وأغلقت الشرطة الطريق السريع من الاتجاهين بالكامل.