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عالم
الجمعة 08/مارس/2019 - 09:01 ص

الرئيس الكوري الجنوبي يجري 7 تعديلات وزارية استعدادا للانتخابات البرلمانية

الرئيس الكوري الجنوبي
الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن،
dostor.org/2544665

أجرى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، تعديلا وزاريا شمل سبع وزارات، وذلك استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة في العام المقبل.

وذكرت ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن التعديلات الوزارية، جاءت بعد 119 يوما من تعديلات في خمس وزارت أخرى، وشملت تعيين النائبة البرلمانية بارك يونج-سون (59 عاما) وزيرة لشئون الشركات المتوسطة والصغيرة، وتعيين النائب البرلماني جين يونج (69 عاما) وزيرا للشئون الداخلية والأمن.

وتم تعيين نائب وزير الثقافة والسياحة بارك يانج-وو (61عاما) ليصبح وزيرا لحقيبة الثقافة والرياضة والسياحة، وتنصيب رئيس معهد الوحدة كيم يونج-تشول (55عاما) وزيرا لوزارة التوحيد، ونائب حاكم إقليم جولا الشمالي السابق تشوي جونج-هو (61 عاما) وزيرا للنقل والأراضي، والأستاذ في جامعة العلوم والتكنولوجيا الكورية "جو دونج-هو" (63 عاما) وزيرا للعلوم والتكنولوجيا والاتصالات.

كما تم تعيين الأستاذ في الجامعة البحرية العالمية مون سونج-هيوك (61 عاما) وزيرا جديدا لشئون الثروات البحرية والمحيطات.

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