الذهب يرتفع وسط توقعات اقتصادية ضعيفة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في ظل تخوف المستثمرين من تباطؤ حاد في النمو العالمي، بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو في الوقت الذي خرجت فيه بيانات ضعيفة من الصين، لكن ارتفاع الدولار أبقى المعدن الأصفر على مسار ثاني تراجع أسبوعي.



وارتفع الذهب 0.3% في التعاملات الفورية إلى 1289.81دولار للأوقية (الأونصة)، وكان المعدن سجل في وقت سابق من هذا الأسبوع أدنى مستوى في 5 أسابيع، وما زال منخفضا بنحو 0.2%هذا الأسبوع.



وزاد الذهب 0.3% في العقود الأمريكية الآجلة مسجلا 1289.80 دولار للأوقية.



ويقترب مؤشر الدولار من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة، بينما حوم اليورو بالقرب من أدنى مستوى في 21 شهرا مقابل العملة الأمريكية.



وزادت المخاوف في السوق الآسيوية بشأن النمو العالمي بعد بيانات صادرات ضعيفة وصادمة من الصين، وقبل يوم من نشر تلك البيانات، خفض صناع السياسات الأوروبيون توقعات النمو في الاتحاد الأوروبي.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3% إلى 15.06 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.3% إلى 1522.30 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 814.43 دولار للأوقية.