مصرع 25 مهاجرًا وإصابة 29 آخرين في حادث سير جنوب المكسيك

لقي 25 مهاجرا من أمريكا الوسطى مصرعهم، وأصيب 29 آخرون، في حادث سير بجنوب المكسيك.



وقالت نيابة ولاية شياباس المكسيكية المحلية، وفقا لقناة "فرانس 24" اليوم الجمعة - "إن 25 مهاجرا من أمريكا الوسطى على الأقل قتلوا وجرح 29 آخرين، عندما انقلبت شاحنة كانت تقلهم على طريق سريع في جنوب المكسيك على الحدود مع جواتيمالا"، مضيفة أن الحادث وقع مساء أمس على بعد نحو خمسة كيلومترات عن مدينة فرانسيسكو سارابيا في ولاية شياباس.



ويشار إلى أن المهاجرين من دول عدة بأمريكا اللاتينية يقطعون آلاف الكيلومترات على أمل الوصول إلى الأراضي الأمريكية عبر المكسيك وطلب اللجوء.