تمثيل أكبر للمرأة في الحكومة والبرلمان بالبرتغال

تجاوزت حصة تمثيل النساء بالحكومة والبرلمان في البرتغال نسبة 36 % مما يجعلها تتفوق على معدل الاتحاد الأوروبي.



وأفادت الأرقام الصادرة عن مكتب الاحصاء الأوروبي "يوروستات" مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، بأن النساء شغلن العام الماضي 36.4% من المقاعد في البرلمان البرتغالي، وهو سادس أعلى رقم بين دول الاتحاد (28 دولة).



وجاء في الأرقام، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية أن الدول التي بها نسبة تمثيل أكبر للمرأة في البرلمان هي السويد (47 %) ثم فنلندا (42 %) بينما جاء أقل تمثيل في المجر ( 13 % ) ومالطا (15 %).