القاهرة : الجمعة 08 مارس 2019
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إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

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03:41 م

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03:23 م

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01:24 م

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07:37 م

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12:05 ص

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الجمعة 08/مارس/2019 - 07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 22 درجة

الأرصاد: طقس اليوم
dostor.org/2544646

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض الطرق.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى
القاهرة 12 22
شبين الكوم 11 21
طنطا 11 21
دمنهور 10 20
الإسكندرية 10 20
بلطيم 12 19
مطروح 09 18
السلوم 09 19
سيوة 08 23
بورسعيد 13 19
دمياط 12 19
الزقازيق 11 21
الإسماعيلية 10 22
السويس 11 21
العريش 10 19
رفح 11 19
رأس سدر 12 21
نخل 08 19
نويبع 17 24
طابا 12 20
كاترين 04 19
الطور 14 22
شرم الشيخ 16 24
الغردقة 14 24
مرسى علم 13 24
الفيوم 11 23
بني سويف 11 23
المنيا 10 24
أسيوط 09 25
سوهاج 10 26
قنا 10 26
الأقصر 11 27
أسوان 12 28
أبوسمبل 12 27
الوادي الجديد 13 26
شلاتين 15 27
أبورماد 16 26
رأس حدربة 17 25
حلايب 16 24

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