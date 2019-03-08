بورصة برلين تستعد لفتح أبوابها للجمهور والسفارة المصرية تستقبل المشاركين

تختم اليوم الجمعة بورصة برلين للسياحة itb2019 أعمالها آمام المهنيين والمعنيين بالقطاع السياحي، حيث تفتح أبواب الثلاثة أيام الأولى منذ يوم 6 مارس الماضى لاستقبال المهنيين فقط وتخصص آخر يوميين فى المعرض لاستقبال الجمهور وهما 9 و10 مارس الجاري.



وأقامت السفارة المصرية بألمانيا مساء أمس حفل استقبال بمقر السفارة ببرلين المشاركين من الشركات والفنادق المصرية بالبورصة، واستضافت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر وعدد من المدعوين الألمان.



وتشير اللقاءات التى عقدتها وزيرة السياحة مع منظمى الرحلات الأجنبية على مدار اليومين الماضيين أن هناك زيادة في الطلب السياحى على مصر وخاصة من ألمانيا، وأن هناك تدفقات سياحية خلال موسم المقبل، كما أعلنت كبرى سلاسل الفنادق بزيادة استثماراتها في مصر، وعلى رأسها سلسلة هيلتون العالمية التى أعلنت زيادة فنادقها بمصر، كما أشارت مجموعة TUI إلى زيادة الاستثمارات السياحية للمجموعة في مصر، حيث أن المجموعة ستفتتح ثلاثة فنادق جديدة في الغردقة قريبا، وأضاف أن المجموعة تبحث إمكانية زيادة استثماراتها في مرسى علم.



الجدير بالذكر أن وزارة السياحة تشارك هذا العام في البورصة بجناح كبير يبلغ مساحته 1178 م2، ودور علوى بمساحة 75 م2، ويضم 100 مشارك منهم 35 شركة سياحية، و59 فندق، وجناح للاتحاد المصري للغرف السياحية، وجناح لغرفة شركات السياحة، وجناح لغرفة الفنادق، وجناح لمحافظة البحر الأحمر، وجناح لشركة مصر للطيران، وجناح لشركة آير كايرو.