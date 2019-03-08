شريف عبدالهادى يطرح برومو برنامجه الجديد "لمبة"

طرح الكاتب والسيناريست شريف عبدالهادي برومو برنامجه الجديد "لمبة"، وذلك على قناة خاصة تحمل اسم البرنامج على اليوتيوب.



وقال شريف لـ"الدستور": إن البرنامج بمثابة (جسر حوار) بين أبناء العقائد المختلفة، ليعرف كل منهم "كتالوج" الأخر الديني وماذا يقول، حتى نتخذ من الاختلاف سببا للنقاش والمحبة، بدلا من التناحر والصراع الدموي، لاسيما أن الجنون والإرهاب أصبح موجودًا في كل مكان في العالم، وليس الشرق الأوسط فقط.



وأضاف: دوري في البرنامج ألا أحسم الخلافات العقائدية المختلف عليها بين البشر، ولكني أطرح في كل حلقة تساؤل مهم يشغل بال كل البشر، وأستعرض مختلف المصادر والإجابات التي تتحدث عنه، وأذكرها للمشاهد حتى يلجا لها إذا أراد أن يستزيد، وعلى كل مشاهد أن يشاركني في رحلة البحث عن الحقيقة والوصول لها بنفسه، دون أن يرثها.



