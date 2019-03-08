حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بـ"المفتاح المصطنع"

أمرت النيابة العامة، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة السيارت ومساومة مالكيها لإعادتها مقابل مبالغ مالية.



كانت البداية بورود معلومات أكدتها تحريات قسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة، بقيام ٣ عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة مالكيها لإعادتها إليهم مقابل مبالغ مالية، وارتكاب عدد من وقائع السرقة بنطاق محافظة القاهرة.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين أسفرت إحداها عن ضبطهم حال استقلالهم سيارة "مستأجرة" والمستخدمة في ارتكاب وقائع سرقة السيارات.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 20 حادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، تم بإرشاد المتهمين ضبط السيارتين الأولى والثانية لدى عميلهم، وأضافوا بقيامهم بمساومة مالكي عدد من السيارات وإعادتها لهم نظير مبالغ مالية، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.