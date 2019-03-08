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الجمعة 08/مارس/2019 - 03:43 ص

حبس المتهمين بسرقة سيارة ومنزل بحلوان

حبس المتهمين بسرقة
مصطفى مسلم
dostor.org/2544642

أمرت النيابة العامة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة سيارة ومسكن إحدى السيدات بأسلوب المفتاح المصطنع فى حلوان.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين بحلوان لقيامهما بسرقة سيارة ملاكي ومسكن إحدى السيدات بأسلوب المفتاح المصطنع.

كانت البداية، بورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام شخصين بالتردد على منطقة عرب راشد، دائرة القسم لعرض سيارة للبيع، بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأماكن اللازمة تم ضبط عاطلين مقيمين بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهم سيارة ملاكي ليست لها مستندات ملكية.

وبمناقشتهما عن مصدر السيارة، اعترفا بسرقتها من محافظة الإسكندرية بأسلوب "المفتاح الأصلي" عقب الاستيلاء عليه، بالإضافة إلى سرقة جهاز كمبيوتر محمول، ومبلغ مالي من داخل مسكن إحدى المواطنات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية بأسلوب "التسلق".

وأضافا، أنهما تصرفا في جهاز الكمبيوتر "لاب توب" بالبيع بمحافظة الإسكندرية، وإنفاق المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على السيارة، واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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