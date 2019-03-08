جنا عمرو دياب تعزف وتغنى على البيانو: "الكثير يقوم بانتقادى"

نشرت جنا نجلة المطرب عمرو دياب، مقطع فيديو لها أثناء عزفها لألة "البيانو"، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".



وعلقت "جنا" على الفيديو قائلة: "كنت ألعب البيانو بصوت عالٍ جدًا، وكان صوتي مهتزًا.. هناك الكثير ليقوم بانتقاد نفسي عندما يتعلق الأمر بهذا الأداء المحدد، ومع ذلك فأنا أحيي نفسي لأغني أمام مجموعة صغيرة من الناس، وخاصة عندما أكون أسوأ حالة خوف".



وتابعت: "فكرة عدم القدرة على التعبيرعن موسيقاتي بشكل مثالي من أجل السماح للحن وكلمات تثير مشاعر الجمهور، فهي في الواقع أكثر شيء مرعبًا، والسبب في أنني عادة ما أخجل من الأداء أمام جمهور، هو أنني أشعر بالقلق الشديد، ويبدأ الصوت في الاهتزاز، مما تسبب في إفساد الأغاني".



وأضافت: "وهو ما يمنع الجمهور من الشعور بالعواطف التي أحاول التعبيرعنها.. وأشارك هذا المنشور مع العلم أن أدائي كان "على ما يرام"، لأنني أريد أن أجبر نفسي على أن أفتخر بما يمكنني تحقيقه في لحظة من التوتر والتخويف بدلًا من الجلوس في المنزل والمماطلة، اخترت أن أضع نفسي في وضع يجعلني أشعر بعدم الارتياح من أجل الفوضى والشعور بعدم الارتياح".



واختتمت قائلة: " سأواصل وضع نفسي في هذا الموقف لكي تنمو ثقتي.. استمتع بـ 40 ثانية من أدائي "على ما يرام".