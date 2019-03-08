تعرف على أوقات وأماكن قطع التيار الكهربى بطنطا.. غدًا

أعلن قطاع كهرباء غرب الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، أنه سيتم فصل التيار الكهربي عن المحولين (5 و6) بمحطة محولات شرق طنطا، غدًا السبت، من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة التاسعة صباحًا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة والنظافة الدورية.



وأشار مصدر بقطاع كهرباء غرب الغربية، إلى أن الأماكن التى سيشملها فصل التيار بمركز ومدينة طنطا، خلال تلك المدة الزمنية، هى: "قرى نفيا، وميت حبيش القبلية، وشبراقاص"، والعزب التابعة لهم، مطالبًا ساكني هذة المناطق بتدبير احتاجاتهم خلال هذة الفترة.