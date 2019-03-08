أحمد حلمى يستعد لتصوير فيلمه الجديد "خيال مآته"

شوق الفنان أحمد حلمي جمهوره بصورة من سيناريو فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم "خيال مأته"، والمقرر انطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.



ونشر "حملي" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة من سيناريو الفيلم، وعلق عليه قائلًا: "قريبًا".



فيلم "خيال مأته"، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي، ويشارك في بطولته بجانب أحمد حلمي كل من الفنانة منة شلبي، وخالد الصاوي، ولطفي لبيب، ومن المفترض أن يطرح فى موسم عيد الفطر المقبل.



جدير بالذكر، أن آخر أعمال أحمد حلمي السينمائية فيلم "لف ودوران"، الذى عرض من عامين، وحقق نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة دنيا سميرغانم، وبيومي فؤاد، وليلى عز العرب.