التموين تحذف رئيس الحكومة والوزراء من البطاقات

أعلن الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين، مؤكدًا أن نواب البرلمان في المرحلة المقبلة.



وأوضح مدكور، خلال حديثه لبرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أنه جرى حذف بطاقات التموين لأصحاب الوظائف العليا بدءًا من وكلاء الوزارات والوزراء حتى رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن بعض القيادات العليا لا يحملون بطاقات دعم تمويني، ومؤكدًا: "الفترة المقبلة سيتم النظر إلى نواب البرلمان".