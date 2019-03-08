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الجمعة 08/مارس/2019 - 03:23 ص

التموين تحذف رئيس الحكومة والوزراء من البطاقات

الدكتور عمرو مدكور
الدكتور عمرو مدكور
نرمين محمود الدهان
dostor.org/2544637

أعلن الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين، مؤكدًا أن نواب البرلمان في المرحلة المقبلة.

وأوضح مدكور، خلال حديثه لبرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أنه جرى حذف بطاقات التموين لأصحاب الوظائف العليا بدءًا من وكلاء الوزارات والوزراء حتى رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن بعض القيادات العليا لا يحملون بطاقات دعم تمويني، ومؤكدًا: "الفترة المقبلة سيتم النظر إلى نواب البرلمان".

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