اليوم.. "شارموفرز" تطلق ألبومها الجديد "انفصام"

تحتفل اليوم الجمعة، فرقة "شارموفرز" بإطلاق ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "انفصام"، عبر حفل جماهيرى كبير بمسرح المنارة الدولي فى التجمع الخامس.



ومن المقرر أن يشارك في "دي جي إيه كي"، والموزع الموسيقى إسلام شيبسي، والمطرب أحمد أبايزيد، وفرقة الحضرة.



وتقدم "شارموفرز"، خلال الحفل لأول مرة أغنيات ألبومها الثانى "انفصام"، والذى يأتي بعد غياب قرابة 4 سنوات عن أول ألبوماتها "بارانويا"، وأطلقت منه حتى الآن 8 أغنيات بشكل منفرد، منها كليب الأغنية الرئيسية "انفصام"، ومن بعدها أغنيات "رقصت" و"دنيا" وأغنية "حوا" التى ظهرت منذ يومين، وأغنية "جمال الوجود" والتى شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد، وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسي، إضافة إلى أغنيتي "زامبا"، و"مفقتد الحبيبة".