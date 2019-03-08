الصحف النرويجية تتغنى بإنجاز سولسكاير أمام سان جيرمان

لم تهدر وسائل الإعلام النرويجية الوقت، وبادرت بالاحتفال بأولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد المؤقت، الذي نجح في تحقيق أحد أهم الانتصارات في تاريخ النادي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا، بعد التفوق على باريس سان جيرمان في عقر داره.



وتأهل يونايتد للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بالفوز على سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-1 في إياب ثمن نهائي البطولة، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق الباريسي بهدفين دون رد، ليصعد "الشياطين الحمر" بفضل قاعدة الهدف الاعتباري.



ونشرت صحيفة "فردنس جانج" صورة سولسكاير في صدر صفحتها الأولى، أمس الخميس، وكتبت "النصر".



واختار تروند يوهانسن عنوانًا لمقاله في صفحة الرياضة عندما وصف الفوز بأنه "أجمل عملية سرقة في العالم".



وأضاف: "لم يصدق أي شخص أنه من الممكن سرقة بطاقة التأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، لكن المزيج بين مانشستر يونايتد وسولسكاير يمكنه أن يحقق أي شيء".



وأشادت صحيفة "أفتنبوستن" الأكثر توزيعًا في النرويج، بإنجاز مدربها الوطني، وكتبت في العنوان الرئيسي "إنجاز باريس.. يحوّل سولسكاير من بطل إلى أسطورة".



وكتب الصحفي دانييل رود-يوهانسن، بعد متابعة اللقاء في باريس:"كانت صيحات جمهور الفريق صاحب الأرض عالية جدًا، لكن ماركوس راشفورد سجل من ركلة الجزاء، ليصبح إنجاز أولي جونار سولسكاير حقيقة".



ونشرت محطة "إن.آر.كي" التلفزيونية الرسمية مقالًا على موقعها على الإنترنت عبر فيه الكاتب ثوري هوجشتاد عن تطلعات الكثير من الشعب النرويجي لكي يصبح سولسكاير مدربًا دائمًا في أولد ترافورد.